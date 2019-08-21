2019/08/21 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل..



الحشد الشعبي: المسؤول الأول والأخير عما حدث هي واشنطن وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. الحشد الشعبي: المسؤول الأول والأخير عما حدث هي واشنطن وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. الحشد الشعبي: المسؤول الأول والأخير عما حدث هي واشنطن وسنحملها مسؤولية ما يحدث اعتبارا من هذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).