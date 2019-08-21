2019/08/21 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، من احباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، فيما قتلت واصابت عددا من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن معلومات استخباراتية وردت الى قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي تفيد بتواجد عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يقتل ويصيب عددا من الدواعش بإحباط مخطط لهم لاستهداف القوات الأمنية في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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