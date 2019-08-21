الكشف عن صفقة تبادلية

2019/08/21 | 18:38

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة ماركة الاسبانية، الاربعاء، عن اتضاح ملامح صفقة تبادلية "ضخمة" بين نادي برشلو...





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