عبر العراق.. تعزيزات عسكرية أميركية كبيرة تصل الرقة السورية

2019/08/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية إلى القاعدة العسكرية في بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، بينها 100 شاحنة تحمل آليات عسكرية ومعدات لوجستية وصلت عبر العراق.

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