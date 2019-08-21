الحشد الشعبي: نعلن أن المسؤول عن استهداف مقرات الحشد هي القوات الامريكية

2019/08/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اصدر نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ، اليوم الاربعاء (21-8-2019 ) بيانا بشأن استهداف مخازن العتاد في عدد من معسكراته، محملا القوات الاميركية مسؤولية ذلك.وقال نائب رئيس الهيئة ابو مهدي المهندي في بيان له ان “أعداء العراق اصبحوا اليوم يخططون مجددا لاستهداف قوات الحشد الشعبي بطرق مختلفة”، مبينا ان “امريكا ...

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