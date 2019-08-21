2019/08/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اقترب نادي لاتسيو الإيطالي من تأمين نجمه الأرجنتيني والذي تألق الموسم الماضي، خواكين كوريا صاحب الل25 عام، من اغراءات كبار أندية أوروبا.

ويشهد كوريا، مهاجم وجناح نادي لاتسيو اهتمامًا كبيرًا من ناديي اتليتكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الجارية حاليًا ولذلك يأمل نادي “البيانكوسيلستي” لتأمين لاعبه.وقد كان كوريا أحد أهم لاعبي لاتسيو في الموسم الماضي حيث خاض في الدوري الإيطالي 18 مباراة سجل فيها 6 أهداف وصنع 5 آخرين ولكنه ابتعد لفترة خلال الموسم بسبب الإصابة.وحسب صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية فإن نادي لاتسيو سيجدد عقد اللاعب مع زيادة راتبه ووضع شرطًا جزائيًا في هذا العقد قيمته 80 مليون يورو.وبذلك وفي حالة رغبة أي نادي يتعاقد معه خصوصًا اتليتكو مدريد وميلان سيتحتم عليهم دفع مبلغ 80 مليون يورو لفسخ تعاقد اللاعب مع ناديه الذي أبدى سعادته في البقاء ضمن صفوفه في الموسم المقبل قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي ايطالي يضع شرطاً جزائياً لنجمه تجنباً لإغراءات ميلان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي ايطالي يضع شرطاً جزائياً لنجمه تجنباً لإغراءات ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).