مفوضية الانتخابات تدعو لإجراء التسجيل

2019/08/21 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الموظفين في الوزارات وجهات أخرى الى اجراء عملية التسجيل "البايومتري" قبل منتصف تشرين المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه" استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم {٢٧٦} لسنة ٢٠١٩ الملزم، ندعو الموظفين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتشكيلاتهم في المحافظات كافة ومنتسبي هيأة الحشد الشعبي بإجراء عملية التسجيل البايومتري قبل ١٥/١٠/٢٠١٩".انتهى

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