القضاء: مقطع النائب هيثم الجبوري قديم واعيد نشره بقصد الإساءة لنا

2019/08/21 | 18:42

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بغداد:سومر نيوز

أصدر مجلس القضاء الاعلى، الأربعاء، توضيحا بشأن مقطع فيديوي قديم للنائب هيثم الجبوري اعيد نشره مؤخرا، في...

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