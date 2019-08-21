لجنة الثقافة والاعلام تدعو الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة كافة الى التعامل مع مطابع شبكة الاعلام العراقي

2019/08/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الوزارات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة كافة الى التعامل مع مطابع شبكة الاعلام العراقي.واوضحت رئيس اللجنة السيدة سميعة الغلاب ان اللجنة كانت قد فاتحت رئاسة مجلس الوزراء لدفع المؤسسات كافة بالتعامل مع مطابع الشبكة من اجل زيادة مواردها والنهوض بواقعها لانها تمثل الاعلام الرسمي للدولة، لافتة […]

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