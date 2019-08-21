مجلس القضاء الاعلى يصدر توضيحاً حول تصريح للنائب هيثم الجبوري

2019/08/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، توضيحا حول مقطع فيديو مسيء، يظهر فيه النائب هيثم الجبوري.

وقال المشرف على المركز الاعلامي لمجلس القضاء عبد الستار البيرقدار، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "مقطع الفيديو الذي يظهر فيه عضو مجلس النواب هيثم الجبوري، قديم ويعود الى عام 2015، وتم اجراء تحقيق بخصوص ما ورد فيه واتخذت الاجراءات المناسبة حوله حينها".

وتابع "مروجي المقطع يهدفون الى الاساءة لمؤسسات الدولة، وان اعادة نشره بعد مرور سنوات بايحاء انه جديد، يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالاشخاص المحترمين، ونحن ننبه الى سوء المقاصد التي تنحصر غاياتها في الاساءة الى مؤسسات الدولة الرصينة".

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