سائرون النيابية تطالب بتطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها

2019/08/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمدالله الركابي، اليوم الاربعاء، بتطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها.

وقال الركابي في بيان تلقته "الغد برس"، ان "من اهم مقومات الاستقرار الامني والمجتمعي هو تطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها واشكالها".

واضاف "لذا نطالب الجهات المعنية بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات من اجل اطلاق سراحهم ونحذر من التهاون مع المجرمين الذين يعملون على اشاعة الفساد والقتل وتفشي مظاهر الانحراف في المجتمع العراقي ، وليكن القول الفصل في مثل هذه القضايا للمؤسسة القضائية بعيدا عن المؤثرات الحزبية والمصالح الشخصية".

واشار "نحن على ثقة تامة في اداء دورها الوطني لتكون مصدرا مهما من مصادر الاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية احقاقا للحق وحماية المجتمع من مخاطر هذه العصابات الإجرامية وسلوكياتها المنحرفة".

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