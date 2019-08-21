الفنانة العراقية ميلاد سري تعلن إصابتها بالسرطان

2019/08/21 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد انتشار مجموعة صور تُظهر #الممثلة العراقية و #الفنانة_الاستعراضية #ميلاد_سري، بحالة غريبة، وملامح غير اعتيادية بعد أن عرفها #العراقيون بصورتها الجميلة المرحة، أعلنت عن اصابتها بمرض […]

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