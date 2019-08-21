نصب كاميرات مراقبة في الطرق الرئيسية والفرعية بالانبار

2019/08/21 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، الاربعاء، بان القوات الامنية نصبت منظومة كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية والفرعية في المحافظة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوات الامنية شرعت بنصب منظومة كاميرات مراقبة استهدفت الطرق الرئيسية والفرعية في عدد من مدن الانبار، في خطوة هي الاولى من نوعها لدعم الامن والاستقرار في عموم […]

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