“بالفيديو” اعتقال عصابة متخصصة بكسر زجاج السيارات وسرقتها في منطقة الكرادة!

2019/08/21 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق القت فرق مديرية مكافحة الاجرام التابعة لوزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة متخصصة بكسر زجاج السيارات وسرقة ما بداخلها في منطقة الكرادة وسط بغداد.وسرقت العصابة مبالغ تقدر بـ ١٥٨ مليون دينار ع خلال عمليات متفرقة من مناطق بغداد.

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