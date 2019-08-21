الاتحاد الاسباني يحدد عقوبة مودريتش

2019/08/21 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقوبة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد أن تعرض للطرد في الجولة الأولى من الليجا.ونشر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني صورة من قرار لجنة العقوبات، والتي قضت بإيقاف مودريتش مباراة واحدة فقط.وحصل مودريتش على البطاقة الحمراء ضد سيلتا فيجو، خلال المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-1.ويغيب

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