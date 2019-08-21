محافظ البصرة يوجه رسالة للجماهير البصرية بشأن قرار الفيفا

2019/08/21 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد …وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الجماهير البصرية بشان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السماح للمنتخب العراقي اقامة مبارياته في ملاعب العراق.وقال العيداني، في بيان تلقت /بدر نيوز/نسخة منه “لقد بذلنا جهود حثيثة و استثنائية من أجل أن تجري مباريات التأهيل لكأس العالم القادم على ملعب البصرة الدولي […]

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