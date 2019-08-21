وزارة الدفاع تحذر:الإشاعة أحد اساليب الإرهاب حالياً

2019/08/21 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الدفاع، المقاتلين من الإشاعة أحدى اساليب الإرهاب حالياً.جاء ذلك خلال تنظيم الفوج الأول لواء المشاة الآلي الحادي والثلاثون الفرقة الثامنة، محاضرة بعنوان {طرق الوقاية من الإشاعة ومكافحتها} على مراتب مقر الفوج.وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان” المحاضر اكد للمقاتلين على أن يكونوا حذرين خلال نقل الأخبار بين بعضهم والتفكير بها ومقارنتها بالواقع

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