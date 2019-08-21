“بالفيديو” كيف تغيرت ملامح الممثلة العراقية “ميلاد سري” بعد إصابتها بالسرطان..وماذا علقت على أداء وزارة الصحة؟

2019/08/21 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق بعد غياب طويل ظهرت الممثلة العراقية “ميلاد سري” في أحدث مقطع مصور وهي بملامح مختلفة بعد إصابتها بمرض السرطان.وعلقت الممثلة سري على اداء وزارة الصحة قائلة: “ليس للوزارة اي اهتمام بمرضى السرطان ….والفقير في العراق “يروح بالرجلين”.وللممثلة العراقية ميلاد سري أعمال درامية كثيرة حيث ظهرت في أداور مختلفة خلال المسلسلات […]

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