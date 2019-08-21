2019/08/21 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكب الأنابيب المكسورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القمامة ومخلفات الصناعة والصرف الصحي تحرم سكان "فينيسيا الشرق" من المياه الصالحة للشرب) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القمامة ومخلفات الصناعة والصرف الصحي تحرم سكان "فينيسيا الشرق" من المياه الصالحة للشرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).