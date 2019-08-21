2019/08/21 | 18:52

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الأربعاء 21 أغسطس 2019 | 06:32 مساءً | عدد القراءات : 18

عبد الله حمدوك يؤدي اليوم اليمين رئيسا لوزراء السودان

متابعة/..



يؤدي رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية المتوافق عليه، عبد الله حمدوك، اليمين مساء اليوم لتولي المنصب، حسبما أعلن عضو في المجلس السيادي المكلف برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية في مؤتمر صحفي.

وقال عضو المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان “رئيس الوزراء حمدوك سوف يعين مساء اليوم، وتم التوافق على تأديته القسم في التاسعة مساء”.

وأشار إلى أن حمدوك تنتظره “ملفات عاجلة…ولابد من أن يؤدي القسم مساء اليوم لأن تأخير تعيينه لا تتحمله البلاد”.

وعن عضو المجلس السيادي، محمد التعايشي، الذي لم يحضر مراسم أداء اليمين لأعضاء المجلس لتواجده خارج البلاد، قال الفكي “التعايشي سيصل مساء اليوم لأسباب متعلقة بجداول السفر وهي أسباب فنية فقط”.

وتابع “ربما يؤدي القسم مع رئيس الوزراء في التاسعة، لكن إن وصل بعد التاسعة، سيؤدي القسم بمفرده غدا صباحا”.

من جانبها، قالت عضو المجلس، رجاء نيقولا عبد المسيح، “ما حدث في 30 سنة لا يمكن أن نحله في 3 سنوات، لكننا سنبذل قصارى جهدنا ونعقد اجتماعات مكثفة بموافقة رئيس المجلس، ولابد أن يصبر الشعب السوداني علينا”.





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