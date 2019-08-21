2019/08/21 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام للقوات المسلحة يعقد اجتماعا طارئا مع قادة الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/21 | 18:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القائد العام للقوات المسلحة يعقد اجتماعا طارئا مع قادة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القائد العام للقوات المسلحة يعقد اجتماعا طارئا مع قادة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).