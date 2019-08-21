التخطيط توفق على إنقاذ 14 منطقة في ديالى من “المياه الثقيلة”

2019/08/21 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان وزارة التخطيط تبنت خارطة طريق شاملة لاحياء مشاريع محافظة ديالى المتوقفة منذ 5 سنوات بسبب الاضطرابات الامنية.وقال الكروي لـ /المعلومة/، إن “وزارة التخطيط تبنت خارطة طريق شاملة لإحياء عشرات المشاريع الخدمية المتوقفة في محافظة ديالى منذ 5 سنوات بسبب الاضطرابات الامنية السابقة”.وأضاف، أن لقاءاته […]

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