2019/08/21 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، عن توفر (150) فرصة عمل لتشغيل خريجي كلية علوم الجيلوجيا في شركات القطاع النفطي.وذكرت الدائرة الادارية بالوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن “التعيين سيكون بصيغة عقد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2019 ، وسيتم توزيع المعينين على شركات (نفط الوسط ، نفط ميسان ، نفط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن توفير 150 فرصة عمل لخريجي كلية علوم الجيلوجيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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