رياض نوري خدع الطرابلسي

2019/08/21 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد/ رحيم عزيز

تعود بنا الذاكرة الى نهائي بطولة كأس العالم العسكرية 1977 في دمشق وبحضور جماهيري قدر بـ 30 الف متفرج بين منتخبنا وشقيقه الكويتي لينتهي الوقت الاصلي والاضافي بدون اهداف ليركنا الى ركلات الجزاء الترجيحية، نفذ الركلة الاولى لمنتخبنا اللاعب الراحل علي كاظم بنجاح واخفق عادل خضير بالثانية وبعدها سجل حسن فرحان الهدف الثاني وهنا أتى دور اللاعب قصير القامة رياض نوري ليحرز الهدف الثالث بطريقة مباغتة على يسار الحارس احمد الطرابلسي وتعود الآمال بتنفيذ الركلات بنجاح من قبل رعد حمودي ومسك الختام هادي احمد ليتوج منتخبنا العسكري بطلاً لكأس العالم العسكرية .

مثل منتخب الاسود في المباراة النهائية كل من رعد حمودي ودوكلص عزيز وحسن فرحان وعادل خضير واحمد صبحي وجليل حنون وضرغام الحيدري وابراهيم علي ورياض نوري وهادي احمد وفلاح حسن وعلي كاظم.

يذكر ان اللاعب رياض نوري هو ثالث الاشقاء الذين مثلوا منتخبنا الوطني والعسكري بكرة القدم بعد شقيقيه ” مظفر وصباح نوري ” نجمي منتخبنا في الستينيات وبداية السبعينيات وسرعان ما انضم لهم في ما بعد شقيقهم الرابع نجم الجوية ” اسامة نوري ” ليصبحوا أشهر عائلة رياضية في العراق بصحبة شقيقتهم العداءة الذهبية إيمان نوري ” بطلة ألعاب الساحة والميدان للمسافات القصيرة 100 و200 متر واحرزت العديد من الأوسمة الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات العربية والاسيوية وعملت بعد العام 2003 في اتحاد الجمناستك.

لم يحصل نوري على اي بطاقة ملونة صفراء أو حمراء طيلة مشواره الكروي وهذا يأتي من احترامه لقرارات الحكم ولشعار كرة القدم ” حب وطاعة واحترام.

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