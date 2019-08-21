معسكر تدريبي لمنتخب الصالات تحضيراً للمشاركات الخارجية

2019/08/21 | 18:56

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بغداد / الصباح

يدخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات معسكرا اعداديا في محافظة النجف الاشرف، قبل المشاركة في بطولة إندونيسيا الودية، المقرر إقامتها في الرابع من شهر أيلول المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.

ويبدأ المعسكر الداخلي من يوم الاحد المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام، على ان تغادر البعثة الى جاكرتا يوم الاثنين الموافق الأول من ايلول.

ويتضمن معسكر المنتخب تكثيفا في البرنامج التدريبي للاعبين من خلال زيادة الوحدات التدريبية، وتقديم الارشادات والنصائح الفنية لهم، بالإضافة الى تحسين مستوياتهم من أجل تقديم اداء أفضل في هذه المشاركة.

ودعا الجهاز الفني 21 لاعبا، على أن يختار منهم 14 لاعبا لتمثيل العراق في هذه البطولة.

ويشرف على المنتخب، المدرب هيثم بعيوي، يساعده كل من وميض شامل وعبد الرزاق ابو الهيل، وسالم عودة، وحسين شلال مدربا للحراس، بالإضافة إلى الإداري طالب حسين، والمعالج حبيب جبار، ومدير المنتخب علي عيسى .

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