تعرف على القرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم ...

2019/08/21 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، (21-8-2019 ) توصية بشأن مذكرة التفاهم مع الكويت بشأن الحقول النفطية المشتركة، وإعفاء الانابيب النفطية من الرسوم الكمركية، وعدداً من القرارات الأخرى خلال جلسته الاعتيادية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان له اليوم الاربعاء ، ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية مساء، برئاسة عادل عبد المهدي، وأقر خلالها توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة".

وأضاف "كما تم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج"، مشيرا الى "اقرار ايضا موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس".وتابع المكتب "وتمت الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة (75%) من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية".

وبين ان "المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988"، مضيفا انه "اقرّ مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017".

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