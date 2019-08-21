2019/08/21 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC كشف تقرير لموقع “بوبيولر ساينس” الإخباري العلمي، عن سر رؤيتنا لفاكهة الفراولة باللون الأحمر دائما، حتى وإن تم تغيير لونها، ولم تحتوي على أي درجة من درجات اللون الوردي.وبحسب الصورة التي نشرها الموقع، فإن أعيننا ترى الفراولة حمراء اللون، علما أن تكبير الصور أكثر سيجعلنا نجد أن النقاط الضوئية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تبدو الفراولة حمراء دائما حتى عندما لا تكون كذلك؟ المركز الخبري الوطني.

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