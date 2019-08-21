اسرائيل تعترض بعثة وفد منتخب الشباب وتمنع دخول 8 لاعبين للمشاركة في غرب اسيا

2019/08/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعرب مالح مهدي، رئيس وفد بعثة شباب العراق، عن سعادته بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية والمساهمة في إنجاح بطولة غرب آسيا الأولى للشباب، التي تستضيفها فلسطين خلال الفترة من 22- 30 آب/ أغسطس الحالي.

وقال مهدي في تصريحات متلفزة، إن ما أفسد على الوفد فرحته بالوصول إلى فلسطين، تصرفات الاحتلال الصهيوني الذي تعمد إعاقة مرور البعثة لمدة 8 ساعات، وكذلك حرمان 6 لاعبين أساسيين من مواصلة المشوار مع الوفد، حيث تمت إعادتهم للأردن.وأوضح مهدي، أن بعثة العراق، أصرت على المرور إلى فلسطين، لكنه في الوقت ذاته طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتدخل والسماح بإعادة اللاعبين مرة ثانية من عمان إلى فلسطين من أجل الانضمام لزملائهم قبل انطلاق البطولة، خاصة أنهم من اللاعبين المهمين والأساسيين.ويلعب العراق لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا الإمارات والبحرين.

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