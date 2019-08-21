الامن النيابية تحذر من تسويف قضية استهداف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية،اليوم الأربعاء، أن قصف قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين حصل بطائرات إسرائيلية مسيرة، فيما بينت أن التحالف الدولي منح الطائرات الإسرائيلية الإذن لاستهداف مواقع الحشد الشعبي وقصف قاعدة بلد الجوية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح صحفي، إن “واشنطن وبالتعاون مع الكيان الصهيوني تقود مخطط لاستهداف مقرات الحشد

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