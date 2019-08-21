النائب محمد شياع السودانـي ينتقد صمت الحكومـة عن الحرائق والتفجيرات المتكررة لاكداس العتاد

2019/08/21 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ، صمت الحكومة والقيادات الامنية عن حالات الحرائق والتفجيرات المتكررة لاكداس العتاد .وذكر السوداني في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان ” حرائق وتفجيرات متكررة لاكداس العتاد ، بالتأكيد ليس السبب حرارة وليس تماسا كهربائيا “، متسائلا ” اذا كان العدو الصهيوني هو […]

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