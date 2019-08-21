محافظ النجف يعلن توفر درجات وظيفية في الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

2019/08/21 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ النجف لؤي الياسري، عن توفر درجات وظيفية ضمن حركة الحذف والاستحداث للدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وأوضحت وثيقة صادرة عن مجلس محافظة النجف، أن الدرجات الوظيفية الشاغرة توفرت للدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة، ضمن حركة الحذف والاستحداث وعلى الملاك الدائم.

ودعا محافظ النجف وائل الياسري، الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى تقديم طلباتهم الى لجنة الاستلام التي تم تشكيلها في قاعة دائرة العمل والتدريب المهني، وحسب استمارة التقديم، مشيراً إلى أنه سيتم استلام الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من الشهر الجاري، ولمدة عشرين يوما، ولن يتم استلام أية طلبات بعد انتهاء المدة المحددة.

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