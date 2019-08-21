2019/08/21 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC رصد علماء فضاء لأول مرة عملية ابتلاع ثقب أسود لنجم نيوتروني.وقد التقطت مراصد موجات الجاذبية في إيطاليا والولايات المتحدة، تموجات فضائية لحدث وقع من مسافة 8550 مليون تريليون كيلومتر بعيدا عن الأرض.وتعتبر النجوم النيوترونية والثقوب السوداء في الأصل، بقايا للنجم بعد موته.وهي الأصغر في الكون، حيث أنها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لأول مرة..رصد ثقب أسود يبتلع نجما نيوترونيا المركز الخبري الوطني.

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