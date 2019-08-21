مقتل 8 أشخاص وإصابة 26 آخرين بأمطار غزيرة في الصين

2019/08/21 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ذكرت وسائل إعلام صينية محلية أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم ولا يزال 26 في عداد المفقودين إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة آبا

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