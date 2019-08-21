بالارقام… وزير الداخلية يعلن عن تفاصيل عودة المفصولين والمفسوخة عقودهم

2019/08/21 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاربعاء، عن إصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.وقال الياسري في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، واستناداً لأحكام المادة (47) خامساً (أ) و (ب) من قانون الموازنة ، والتزاماً

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