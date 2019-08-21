2019/08/21 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تتكفل بعلاج مخرج البرنامج الرياضي الشهير (الرياضة في اسبوع) الدكتور فاضل جتي

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