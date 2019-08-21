2019/08/21 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف التحالف اننا نعمل بدعوة من الحكومة العراقية ونمتثل لقوانينها وتوجيهاتها.وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد شون رايان في تغريده له على تويتر في التحالف الدولي نعمل بدعوة من الحكومة العراقية ونمتثل لقوانينها وتوجيهاتها./انتهى

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