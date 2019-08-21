التجارة تعلن استكمال مشروع النافذة الإلكترونية لإصدار اجازات الاستيراد والتصدير

2019/08/21 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استكمال مشروع النافذة الإلكترونية لإصدار اجازات

الاستيراد والتصدير، وإطلاق العمل بالموقع الالكتروني لنقطة تجارة العراق الدولية

لتسجيل شركات القطاع العام.

وقال

وزير التجارة، محمد العاني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية في الوزارة استكملت مشروع النافذة

الالكترونية الواحدة بهدف اصدار اجازات الاستيراد والتصدير وربطها بالمنافذ

الحدودية من خلال منظومة الكترونية تسهم في تسهيل الاجراءات على اصحاب الشركات

والمستثمرين”.

وأضاف

العاني، أن “العمل وفق المنظومة الالكترونية ضمن مشروع النافذة الواحدة يأتي

في اطار تنفيذ البرنامج الحكومي وتسهيل مهمة المستثمرين والشركات في ادخال البضائع

وتصدير المواد خارج العراق”، مبيناً أن “العمل تم من خلال الشركات

الوطنية وبفترة قياسية قصيرة قياسا بالدور المهم والاجراءات الكثيرة التي ترتبط

بالموضوع”.

وبحسب

البيان، أشار العاني إلى “اطلاق موقع النقطة الالكتروني التي تهدف الى تحقيق

منافع كثيرة والاثر البالغ في النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وانفتاحه على الاسواق

العالمية”، مبيناً أن “هذه المنافع تأتي بإيجاد قاعدة بيانات كاملة تقوم

بأعمال التجارة الالكترونية في مجال تسويق المنتجات وعرض المناقصات وطرق البيع

والشراء واسماء الشركات المحلية والاجنبية ونشر التشريعات التجارية والشحن بأنواعه

والتأمين والبنوك وكل مايتعلق بالتجارة الداخلية والخارجية”.

وأوضح،

إن “مهام النقطة التي تشرف عليها دائرة تطوير القطاع الخاص تهدف الى تقديم

الخدمات الافضل ودعم القطاع الخاص من خلال زيادة التجارة البينية مع دول العالم

كذلك تقديم الدعم المعلوماتي لرجال الاعمال والمستثمرين وفتح الاسواق الجديدة امام

القطاع الخاص وتفعيل الترابط وبين شركائهم في العالم من خلال نقطة مركزية رسمية

وتسهيل الاعمال التجارية باستخدام التقنيات الحديثة”.

وأكد

وزير التجارة، أن “نقطة تجارة العراق الدولية ستنشط عمل القطاع الخاص وتعزز

نمو الاقتصاد العراقي وستكون محط ارتكاز جميع البضائع الدولية وان المشروع يحتاج

الى بنى تحتية وقاعدة بيانات نستطيع من خلالها القيام بأعمال التجارة

الالكترونية”.

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