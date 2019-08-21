محافظ بغداد: قوائم المقبولين في تعيينات التربية سيتم الكشف عنها الشهر المقبل

2019/08/21 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اعلن

محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاربعاء، ان قوائم المقبولين للتعيين على ملاك

مديريات التربية سيكشف عنها الشهر المقبل.

وقال

الجزائري وخلال جولة تفتيشية لتربية الرصافة الثالثة تضمنت متابعة عملية الفرز

الالكتروني للمتقدمين على التعيين، ان “معظم المديريات الست في جانبي الكرخ

والرصافة ستنجز عمليات الفرز في اختيار المتقدمين على التعيين خلال مدة الشهر

المقررة التي اعلن عنها مطلع الشهر الجاري”.

وأوضح

الجزائري، ان “مدة الشهر التي حددت يستثنى منها ايام العطل والمناسبات وعطلة

عيد الاضحى”، مبينا ان زياراته المفاجئة “تأتي لمتابعة سير عمليات الفرز

وإعطاء كل ذي حق حقه”.

وكان

الجزائري اعلن في الاول من الشهر الجاري، اطلاق عمليات العد والفرز في مديريات

تربية بغداد الست وبحضور جميع الجهات الرقابية ولجان المحافظة ووسائل الاعلام.

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