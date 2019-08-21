الحكومة الأمريكية تحذر شركات الطيران من الخطر الإيراني

2019/08/21 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

ناشدت

الحكومة الأميركية الناقلات الجوية توخي الحذر أثناء الطيران فوق منطقة الخليج

العربي وخليج عُمان، بسبب ما وصفته بـ”التهديد الإيراني” لها في

المنطقة.

وأصدرت

إدارة الطيران الفيدرالية الثلاثاء، توجيهات جديدة لشركات الطيران الأميركية،

وشركات الطيران التجاري الأخرى، مشيرة إلى أن “هناك خطر متزايد” على

الرحلات الجوية في تلك المنطقة.

وقالت

إدارة الطيران الفيدرالية في بيان: “لقد وجهت إيران علانية تهديدات للعمليات

العسكرية الأميركية في منطقة الخليج”، حسب ما نقل موقع وكالة

“بلومبيرغ”.

كما

أشارت الإدارة لامتلاك إيران لمجموعة متنوعة من الصواريخ والطائرات العسكرية،

القادرة على اعتراض الطائرات.

وتعرضت

سفن تجارية وناقلات النفط في الآونة الأخيرة لأضرار في المنطقة، بسبب الاعتداءات

الإيرانية، مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت

إيران أعلنت في شهر يونيو، إسقاط طائرة أميركية دون طيار في إقليم هرمزجان المطل

على مضيق هرمز جنوبي البلاد.

وقالت

وكالة “إيرنا” الحكومية، ووكالة “سباه نيوز” الذراع الإعلامي

لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب

منطقة كوه مبارك جنوبا.

ومن

جانبه، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدات عبر “تويتر” أنه

أمر بإلغاء ضربة عسكرية قبل 10 دقائق من انطلاقها، ردا على إسقاط الطائرة

الأميركية بعدما علم أنها ستودي بحياة 150 شخصا.

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