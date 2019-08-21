وزارة عراقية.. نصفها نساء

2019/08/21 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكدت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، اليوم الاربعاء، انها شاهدت نسبة مشجعة للتمثيل النسائي في وزارة التخطيط.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على حسابها تويتر: "لقائي اليوم بمعالي وزير التخطيط د.نوري الدليمي للتنسيق والعمل لما يخدم المرأة وللحصول على الاحصائيات المتعلقة بالمرأة ، وجدنا نسبة مشجعة ومفرحة في وزارة التخطيط حيث تمثل المرأة نسبة ٤٧٪ من قيادات الوزارة كمدراء عامين وتمثل ٤٣٪ من كوادر الوزارة عسى ان تقتدي بها باقي الوزارات".



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