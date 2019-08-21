بالارقام.. وزير الداخلية يعلن إعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة

2019/08/21 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مساء اليوم الاربعاء، عن إصدار أوامر إدارية بإعادة ضابطاً ومنتسباً من المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وذكر الياسري في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" استناداً لأحكام المادة {47} خامساً {أ} و {ب} من قانون الموازنة ، والتزاماً منا بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا بأن يتم انجاز ملف المفصولين والمفسوخة عقودهم بعد العيد مباشرةً ، وفي إطار حرصنا ورغبتنا بإعطاء فرصة أخرى لمنتسبينا من الذين تم فصلهم أو فسخ عقودهم نظراً للتداعيات الأمنية المعروفة لدى الجميع والتي جرت في محافظاتنا العزيزة ، ومن خلال ما أبدوه هؤلاء المنتسبين من رغبة وحرص أكيد على التضحية والايثار والإلتزام بالمهام والواجبات المكلف بها رجل الأمن، ولغرض تدعيم الملف الأمني في تلك المحافظات وبما يحقق ديمومة الأمن والإستقرار فيها وخاصة مع المسؤوليات المستقبلية المناطة بوزارتنا المتضمن استلامها للملف الأمني في جميع محافظات البلاد ؛ نعلن أن وزارة الداخلية انجزت هذا الملف بشكل نهائي".وأضاف" تم إصدار الأوامر الإدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة المالية ، وسوف يتم تأشير التحاقهم ومباشرتهم بالخدمة بعد تخصيص الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية من وزارة المالية طبقاً لما جاء بقانون الموازنة".وأوعز الياسري، إلى" توابع وزارة الداخلية كافة بإدخال المنتسبين المشار اليهم آنفاً الدورات التدريبية اللازمة لإعادة تأهيلهم بعد إجراء التدقيق الأمني والإستخباري والجنائي والصحي لهم جميعاً وكافة الضوابط المعمول بها والتي تحدد قانونية عودتهم للعمل على ملاك وزارة الداخلية".واوضح الياسري، إن" مجموع الذين تم إعادتهم إلى الخدمة بلغوا {25938} ضابطاً ومنتسباً، منهم {13252} إلى مديرية شرطة محافظة نينوى والمنشآت، و{7636} إلى مديرية شرطة الأنبار والمنشآت، و{1072} إلى مديرية شرطة محافظة ديالى والمنشآت، و{3462} إلى مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت، و{516} ضابطاً ومنتسباً إلى مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت".وأشار إلى إن "عدد الضباط والمنتسبين المعادين إلى الشرطة الإتحادية بلغوا {8309}، والمعادين إلى قيادة قوات شرطة الحدود {6476} ، والمعادين إلى قيادة قوات شرطة الطاقة {3821} ضابطاً ومنتسباً".انتهى

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