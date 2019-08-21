ترامب: على العراق وافغانستان تولي مسؤولية محاربة داعش

2019/08/21 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش.

وأشار ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.

وأشار ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، إلى أنه "في مرحلة معينة على بقية الدول كأفغانستان والعراق تولي مسؤولية محاربة داعش".

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