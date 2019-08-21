2019/08/21 | 20:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي صدري “يحذر” من قصف اسرائيل للمراقد المقدسة: تريد اشعال الفتنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق حاكم الزاملي، الأربعاء، من احتمال قصف المراقد المقدسة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قيادي صدري “يحذر” من قصف اسرائيل للمراقد المقدسة: تريد اشعال الفتنة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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