قيادي صدري “يحذر” من قصف اسرائيل للمراقد المقدسة: تريد اشعال الفتنة

2019/08/21 | 20:18

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بغداد:سومر نيوز

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب السابق حاكم الزاملي، الأربعاء، من احتمال قصف المراقد المقدسة...

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