مجلس ناحية بعشيقة يستجيب لنداء ام الشهيدة “جيلان”

2019/08/21 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نصر حاجي صوت مجلس ناحية بعشيقة وفي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاربعاء الموافق 2019/8/21 على تسمية دورة شارع الكراج وسط بعشيقة باسم الشهيدة الخالدة “جيلان برجس” التي انتحرت أثناء خطفها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.رئيس مجلس ناحية بعشيقة “داسن سليمان سفو” قال في تصريح خاص ل”ايزيدي 24″ بان مجلس ناحية بعشيقة صوت …

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