صادقون تطالب الحكومة بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن بشأن قصف مقرات الحشد الشعبي

2019/08/21 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسن سالم النائب عن كتلة صادقون

دعت كتلة صادقون النيابية، الى تسجيل شكوى في مجلس الأمن الدولي بشأن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الحشد الشعبي.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم، إن السكوت عن هذه الاعتداءات أمر مرفوض، خاصة بعد التصريحات الإسرائيلية بقصفها لمواقع أمنية في العراق، مطالبا الحكومة ووزارة الخارجية بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي والمحاكم الجنائية الدولية بخصوص هذه الاعتداءات.

وشدد سالم على ضرورة أن يكون موقف الرئاسات الثلاث حازما تجاه انتهاكات إسرائيل، لأن هذه الممارسات تعتبر إعلان حرب على العراق.

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