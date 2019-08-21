لجنة التسويق في اتحاد الكرة: سنكون مصدر تمويل مهم للاتحاد

2019/08/21 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف رئيس لجنة التسويق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يحيى زغير، انه يسعى الى جعل اللجنة مصدر تمويل مهم للاتحاد.وقال زغير في لـ /المعلومة/، إن “هدفنا الرئيسي، هو ايجاد بيئة ملائمة لجذب الرعاة و سنحاول ان نحسن من بعض الامور في نشاطات الاتحاد لجعلها تخدم مجيئهم”.وبين أن “الاتحاد يطمح بان تكون […]

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