آلان وودز - أزمة النظام القيصري - البلشفية طريق الثورة

2019/08/21 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورةالفصل الخامس: سنوات الحربأزمة النظام القيصريترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسي«تندلع الثورة عندما تصل جميع تناقضات المجتمع إلى أقصى درجة الغليان.لكن ذلك يجعل الوضع غير محتمل حتى بالنسبة للطبقات السائدة في النظام القديم، أي أولئك الذين صار محكوما عليهم بالسقوط».[1]لقد فضحت الأحداث بقسوة ضعف النظام القيصري الروسي والفساد المستشري في أحشاءه.كان......

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