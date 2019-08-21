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شاهد بالفيديو.. بغداد | الرئيس صالح يؤكد للفياض أهمية انفتاح العراق على دول الجوار


شاهد بالفيديو.. بغداد | الرئيس صالح يؤكد للفياض أهمية انفتاح العراق على دول الجوار
2019/08/21 | 20:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JAevh66Rcw8

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