وزير الداخلية يعلن اصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة

2019/08/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية الدكتور “ياسين طاهر الياسري” مساء اليوم الاربعاء عن إصدار أوامر إدارية بإعادة المفصولين والمفسوخة عقودهم إلى الخدمة.وقال الوزير في بيان : تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور “عادل عبدالمهدي” ، واستناداً لأحكام المادة (47) خامساً (أ) و (ب) من قانون الموازنة ، والتزاماً منا بالوعد الذي قطعناه […]

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