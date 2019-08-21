تقودها امرأة.. تصديق اعترافات عصابة تتاجر ‏بالأعضاء ‏البشرية

2019/08/21 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاربعاء، عن تصديق اعترافات عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية بقيادة امرأة.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي للمجلس، تلقته وكالة النبأ للأخبار، "صدقت محكمة تحقيق الرصافة - اللجنة التحقيقية المختصة بالنظر بقضايا ‏مديرية مكافحة إجرام بغداد اقوال عصابة يديرها رجل وامرأة متخصصة ‏بالاتجار بالأعضاء البشرية".

واوضح، أن "المتهمين اعترفوا امام القاضي المختص بان امرأة تقود عصابة في احد مناطق بغداد ‏تستغل حاجة المواطنين للمال من اجل الاتجار بأعضائهم البشرية (الكلى‏‏) مقابل مبلغ مالي يصل الى 7 ملايين دينار عراقي".

وأضاف البيان، أن"المتهمين اعترفوا بالتحقيق القضائي بتنفيذهم العشرات ‏من العمليات خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى، ان "توقيفهم يأتي استنادا لاحكام المادة 18 من قانون ‏عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها".‏ انتهى/ ع

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